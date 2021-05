Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta alle ore 19:25 circa sulla strada statale 106 VAR/A per incidente stradale nella galleria tra lo svincolo per il Comune di Squillace e lo svincolo per il Comune di Borgia direzione Catanzaro.

Le vetture coinvolte sono una Audi A3 ed una Fiat Panda. Quest’ultima si è ribaltata all’interno della galleria. A bordo della Audi c’era una ragazza rimasta, fortunatamente, illesa; mentre i due passeggeri della Fiat Panda, una coppia di coniugi anziani, sono stati affidati al personale del SUEM 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Sul posto la polizia stradale per gli accertamenti di competenza. L’incidente ha causato disagi per la viabilità. L’intervento dei vigili del fuoco è valso, comunque, alla messa in sicurezza delle vetture e del sito in attesa del soccorso stradale. L’intervento del personale Anas è, invece, servito per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza del tratto di strada interessato dal sinistro.