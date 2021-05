Pontili, Bay What ha parere favorevole della Capitaneria e apre alle prenotazioni. Ma l’area non è stata ancora sgomberata e la concessione non è stata rilasciata

E’ datato 18 maggio il parere favorevole della Guardia Costiera di Soverato che autorizza la Bay What ad installare i pontili mobili nel Porto di Catanzaro. A questo punto i prossimi passi spettano al Comune di Catanzaro che deve rilasciare la concessione demaniale alla ditta che si è aggiudicata il primo lotto.

A fronte della decisone del Gip il quale, nel provvedimento dello scorso 7 maggio, ha mantenuto il sequestro dei pontili, deciso nel 2019 e confermato dalla Cassazione, ma ne ha autorizzato la rimozione, riservando all’esito, l’eventuale revoca dell’attuale vincolo.

A ciò si aggiungono le decisioni del Tar e del Consiglio di Stato che hanno respinto tutte le richieste di Navylos, sia in merito alla procedura adottata dal Comune, sia in merito alla possibilità di mantenere le strutture galleggianti.

In sostanza quindi l’area deve essere sgomberata, il lotto uno deve essere assegnato e deve essere data la possibilità all’aggiudicatario di avviare la propria attività.

Intanto la Bay What, nelle fasi giudiziarie assistita dal Virgilio Conte, fa sapere che, nelle more sono partite le prenotazioni per i posti barca.