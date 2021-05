Sentenza omicidio Gentile, Corte d’Assise d’Appello: l’imputato provocato dalla vittima ma prevale gravità della sua premeditazione

Non può negarsi l’esistenza di un rapporto di adeguatezza tra l’offesa e la reazione ma la gravità della premeditazione prevale. I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro che il 22 aprile scorso hanno rideterminato da 12 a 15 ann di reclusione la pena per Nicolas Sia colpevole dell’omicidio del 18enne e coetaneo Marco Gentile il 24 ottobre 2015 lo sostengono nelle motivazioni della sentenza di condanna seguita all’ annullamento con rinvio della Corte di Cassazione del pronunciamento del novembre 2016.

Sia viene definito tra l’altro nelle 27 pagine di motivazioni firmate dal presidente Francesca Garofalo soggetto “debole, estorto, derubato, vittima di bullismo” da parte di quella che sarebbe diventata la sua vittima.

E quindi, – si legge nelle carte – devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti per riconoscere all’imputato l’attenuante della provocazione per accumulo, individuati: a) nello stato d’ira determinato – nel tempo – plurimi fatti ingiusti, che unitamente considerati, integrano il fenomeno del bullismo, ma che singolarmente considerati integrano altri svariati reati; b) nel rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione (Sia ha reagito all’ultima offesa di che lo riteneva incapace di qualsiasi gesto di violenza nei suoi confronti visto che semmai egli era la sua vittima predestinata): peraltro, al riguardo non può non considerarsi che il Sia aveva manifestato agli amici della vittima le sue intenzioni, con l’evidente scopo di far vedere che era in grado di ribellarsi; b) l’adeguatezza tra l’una e l’altra condotta, atteso che – avendo anche manifestato agli altri ragazzi i suoi propositi – al SIA non restava altra strada, per affrancarsi, che metterli in atto davanti a tutti”.

Tuttavia la Corte ritiene che le riconosciute attenuanti non possano essere valutate come prevalenti rispetto all’aggravante della premeditazione. Visto il particolare contesto sociale, il fragile vissuto e la situazione psicologica dell’ imputato, le umiliazioni e vessazioni subite, possono essere valutati per determinare la pena base nel minimo edittale di 21 anni con riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

L’imputato era difeso da Fabrizio Costarella, e le parti civili Carlo Gentile difeso da Antonio Ludovico, Elvira Gentile difesa da Alessio Spadafora, Loredana Curto difesa da Antonio Lomonaco e Anna Curto difesa da Arturo Bova.