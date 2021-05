Ascensore fuori uso da diversi giorni in uno stabile di viale Isonzo. Dodici nuclei familiari in attesa di notizie

Parrebbe essersi persa in meandri burocratici, la richiesta di alcuni residenti del 222/F di Viale Isonzo a Catanzaro, palazzina in cui da diversi giorni l’ascensore ha smesso di funzionare. Non sarebbe il primo edificio popolare in cui ciò accade e non sarebbe nulla di tragico, se non fosse che la situazione comincia a diventare critica per almeno tre persone dei dodici nuclei familiari che qui vivono: si tratta di un cardiopatico, una donna con ictus ed un’altra invalida che abitano al quinto piano del suddetto stabile; a queste si aggiunge il disagio registrato anche dagli altri anziani che vi hanno casa a cui, naturalmente l’ascensore fa comodo. Eccome.

La segnalazione ci arriva da uno dei residenti il quale, fa anche sapere che ogni mese tutti loro pagano la quota per la gestione condominiale che comprenderebbe la manutenzione dell’ascensore che, puntualmente si rompe almeno una volta all’anno.

A tutt’oggi non si hanno notizie da parte dell’amministratore condominiale, che avrebbe dovuto informare della situazione gli uffici di competenza dell’Aterp di Catanzaro. Che l’istanza d’intervento si sia persa per strada? Intanto alcune persone sono costrette a stare rintanate nei loro appartamenti difficilmente raggiungibili anche in caso d’emergenza. Come se pandemia e lockdown non fossero bastate.