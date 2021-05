Covid nell’area centrale della Calabria, 47 nuovi casi positivi

Sono in totale 1.007 i test eseguiti nell’area centrale della Calabria. I test molecolari 824. Nuovi positivi n. 48 (30 a CZ; 17 a VV). Eseguiti: CZ n. 440 (H 151, Territorio 268, Operatori 21, Rientri 0); VV 88 (H 0, Territorio 88, Operatori 0, Rientri 0). Eseguiti per Asp CS n. 54 tamponi molecolari; i positivi saranno comunicati dal Dip. di Prevenzione. Inoltre n. 48 noti positivi: 30 a CZ e 18 a VV. Test molecolari negativi n. 437 (escluso ASP CS). Test Antigenici rapidi immunocromatografici: totali n. 155 (1 positivo confermato con test molecolare). Test Antigenici in immunofluorescenza: totali n. 28. Totale test negativi: n. 619 (escluso CS).