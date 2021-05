Le eccellenze del Liceo Siciliani che hanno brillato nei giochi matematici

Numerosi sono stati gli alunni del Liceo Scientifico Siciliani che sabato 27 marzo 2021 si sono cimentati nella prima fase dei giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano. Il 24 aprile 2021 i ragazzi hanno partecipato alla semifinale, sfidando altri studenti della provincia.

Tre sono gli studenti che si sono qualificati alla finale nazionale che si terrà a settembre: Mancuso Giovanni (1E) per la categoria C2, Biamonte, Pierluigi (3E) per la categoria L1 e Morciano Matteo (5B) per la categoria L2.

“La Bocconi ha organizzato anche quest’anno il “Torneo di Geometriko”, il cui scopo è quello di rendere più accattivante e innovativo lo studio della Geometria piana e, in particolare, della Teoria dei Quadrilateri, stimolando la curiosità, la partecipazione e la motivazione degli studenti.

Cinque tra i nostri studenti che vi hanno partecipato si sono qualificati alle semifinali nazionali: Felicetta Rosario e Vatrella Maria Francesca (1G), Serafino Cristina (2G), Valsecchi Francesco e Rotella Tommaso (3G).

Ventidue sono gli alunni, suddivisi tra biennio e triennio, che si sono qualificati alla finale distrettuale delle Olimpiadi di Matematica e Iuliano Antonio (3E) si è qualificato alla finale nazionale che si è tenuta giorno 6 maggio, riportando un ottimo punteggio”.

Risultati eccellenti sono stati raggiunti anche con Matematica&Realtà, progetto di innovazione didattica che promuove l’interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come elemento chiave del processo di insegnamento-apprendimento. Gli alunni qualificatisi per la finale, che si terrà a Perugia, sono:

Di Massa Antonio, Imparato Alexandra e Talarico Raffaele (1D), Gerone Fabrizio e Scalise Francesco (2D) per la categoria base;

Biamonte Pierluigi, Bonaro Angelo Maria, Bruno Ludovica e Mirenzi Ezio (3E) e Mirielli Raffaella (3F) per la categoria intermedia;

Pitaro Alessandro (5E) e Di Lorenzo Chiara (5G) per la categoria avanzataL

Il Liceo Siciliani ha partecipato anche alle Olimpiadi di Fisica raggiungendo le finali distrettuali con 7 alunni- Amodei Carlo Maria (5B), Di Lorenzo Chiara (5G), Calidonna Dario Maria (5I), Diano Marco (4C), Valsecchi Francesco (3G), Tedesco Giuseppe (4G) e Gerone Antonio (4D)- e ai Giochi di Anacleto, gara che per quest’anno è stata solo teorica ed ha previsto esclusivamente una graduatoria d’istituto.

La dirigente, prof.ssa Francesca Bianco, si è congratulata con gli alunni per l’ottimo risultato raggiunto, in quanto, nonostante la pandemia e la didattica integrata a distanza, il loro impegno è stato lodevole.

“Un ringraziamento particolare – si legge nella nota – va al prof. Corrado Giovanni, referente dei Giochi della Bocconi e di Matematica&Realtà, alla prof.ssa Nicotra Annapaola, referente delle Olimpiadi di Matematica e Fisica, e all’intero Dipartimento di Matematica e Fisica per aver trasmesso agli studenti la passione verso queste discipline, valorizzando le eccellenze”.

L’augurio è che il Liceo Scientifico Siciliani l’anno prossimo possa fare ancora meglio.