Nuova sede per la riserva naturale regionale delle “Valli Cupe”

Momento tanto atteso, poco spazio per improvvisazione. Sabato prossimo, 22 maggio alle ore 10,30, in agenda l’inaugurazione della nuova sede della Riserva naturale regionale delle “Valli Cupe”, sita a Sersale in via Roma, locale concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Sersale.

Al taglio del nastro prenderanno parte il dirigente del settore territorio ed ambiente della Regione Calabria, Giovanni Aramini; la presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta, quale ente gestore; il direttore della Riserva Antonio Falcone; i sindaci Salvatore Torchia di Sersale, Domenico Gallelli di Zagarise e Fabrizio Rizzuti di Cerva. È stato invitato a partecipare anche l’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio. La cerimonia si svolgerà in forma ristretta a causa delle restrizioni anti Covid.

La scelta di inaugurare la sede il 22 maggio nasce dalla volontà di celebrare la grande bellezza della Riserva “Valli Cupe” nella Giornata mondiale della Biodiversità indetta dalle Nazioni Unite, proprio in questo giorno, per esaltare la ricchezza della vita, a livello di ecosistemi, specie e geni, sul nostro Pianeta.