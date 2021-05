“Scozzafava uomo di fiducia del clan”. Cassazione: resti in carcere

“In tale ottica va rilevato come il Tribunale di Catanzaro non abbia superato le censure difensive facendo riferimento esclusivamente alla presunzione dettata dall’articolo 275, comma 3, cod. proc. pen. e alla notoria persistente operatività attuale della cosca ‘ndranghetistica dei Grande Aracri. Avendo, invece, fornito una adeguata e convincente motivazione per superare il dato del mero decorso del tempo, richiamando non solo l’accertata partecipazione dello Scozzafava ad un summit di ‘ndranghetistici e la disponibilità dello stesso ad operare come uomo di fiducia del capo clan nella realizzazione di importanti interessi economici del gruppo criminale; ma pure sottolineando come la pericolosità del prevenuto, dunque l’esistenza di un concreto ed ancora attuale rischio di recidiva potesse essere obiettivamente desunta dal successivo coinvolgimento del prevenuto nella commissione di gravissimi delitti, quali una tentata estorsione aggravata e la detenzione illecita di armi di fuoco, maturati nel contesto della operatività della frangia catanzarese di quella organizzazione criminale”.

Così ha deciso la Corte di Cassazione sul ricorso presentato da Domenico Scozzafava, indagato nell’inchiesta Farmabusiness e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelate in carcere.

Scrive la Cassazione a proposito dell’utilizzo delle intercettazioni: “ Il Tribunale del riesame ha spiegato, con motivazione congrua nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge ovvero alcun vizio di manifesta illogicità, come quel decreto fosse stato emesso sulla base delle indicazioni fornite da una informativa della polizia giudiziaria, cui tanto tale provvedimento quanto la richiesta del P.M. avevano fatto legittimamente rinvio nella quale erano stati evidenziati sufficienti indizi di reità in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con riferimento alla operatività nella città di Catanzaro di una cosca di ‘ndrangheta diretta da tal Gennaro Mellea che d’intesa con gli affiliati al noto clan criminale di Cutro capeggiato da Nicolino Grande Aracri, aveva cominciato a commettere gravi reati in danno di imprenditori locali: Mellea che era risultato coadiuvato nelle sue iniziative da Gennaro Cristofaro, il quale era stato provato essere in collegamento tanto con un imprenditore del luogo, Roberto Corapi, quanto con Domenico Scozzafava, con il quale aveva intrattenuto colloqui telefonici dal contenuto non facilmente comprensibile” .

E ancora secondo i giudici : “ Bisogna riconoscere come, nel caso di specie i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle disposte intercettazioni nonché i dati informativi offerti da altre precedenti indagini. Elementi da cui è stato possibile evincere, per un verso, come lo Scozzafava era stato intercettato nel 2015 nel mentre discuteva con Pancrazio Opipari dei reati che gli stessi avevano commesso per conto di tal ‘Piero’ o ‘Pierino’, identificato in Gennaro Mellea, a capo della cosca della ‘ndrangheta ‘dei Gaglianesi’ che le investigazioni svolte in altri procedimenti avevano dimostrato essere radicata nella città di Catanzaro ed operante dapprima d’intesa con gli affiliati al clan ‘ndranghetistico degli Arena e poi, dopo la perdita di forza di tale gruppo criminale, dell’emergente clan ‘ndranghetistico di Cutro capeggiato da Nicolino Grande Aracri (‘dinamiche’ tra clan mafiosi di cui l’Opipari e lo Scozzafava si erano dimostrati pienamente a conoscenza)”

“Per altro verso, – si legge ancora nel provvedimento – come nel 2014 lo Scozzafava aveva partecipato ad una riunione proprio in casa di Nicolino Grande Aracri (all’epoca detenuto in carcere) nel corso della quale il nipote del capo clan, Salvatore Grande Aracri, alla presenza di altri affiliati a quel gruppo ‘ndranghetistico, aveva discusso in maniera analitica dell’investimento che il sodalizio mafioso aveva inteso realizzare nella costituzione di una società, il Consorzio Farmitalia, che avrebbe dovuto occuparsi del commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici, alle cui iniziative economiche avrebbero dovuto sovrintendere proprio lo Scozzafava e un altro soggetto: operazione che era stata pianificata durante un summit tra mafiosi, al quale Scozzafava aveva partecipato proprio per il suo collegamento con la figura del Mellea, non a caso menzionato da Salvatore Grande Aracri come la persona che gli aveva confermato come nel catanzarese già fosse “circolata la voce” che dietro quell’affare commerciale vi fosse proprio il clan dei Grande Aracri.

“D’altra parte, – dicono ancora – il giudice di merito hanno ricostruito in maniera perspicua la vicenda della tentata estorsione commessa ai danni di una impresa edile di Catanzaro, presso il cui cantiere, nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2015, l’Opipari aveva collocato due bottiglie incendiarie con una chiara finalità intimidatoria di stampo tipicamente mafioso, chiarendo come era stato proprio lui ad incontrare Salvatore Grande Aracri a Le Castella; e come fosse irrilevante, ai fini della gravi4indiziaria, che la programmata operazione commerciale non avesse sortito gli effetti sperati, dato il Consorzio Farmitalia aveva avuto in seguito difficoltà economiche e la sua attività era stata cessata. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo, nel quale non è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l’odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, pieno partecipe dell’associazione per delinquere di stampo mafioso in argomento e concorrente nella commissione dei reati fine indicati negli altro capi di imputazione”