Un secondo dei nuovo martiri: dibattito a più voci all’Immacolata

“Un secolo dei nuovi martiri”. Si parlerà di questo nel convegno promosso dal Centro per gli studi etici, sociali, giuridici e religiosi dell’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace, in programma per oggi 20 maggio, alle ore 17.00, nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro.

La serata, moderata da prof. Saverio Candelieri, dirigente scolastico nell’IIS “E. Ferrari” di Chiaravalle Centrale, sarà introdotta dal prof. Luigi Mariano Guzzo.

A seguire le relazioni tenute dall’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone e del dott. Vincenzo Capomolla, procuratore aggiunto della DDA di Catanzaro.

Mentre la figura di Don Pino Puglisi, sarà riletta da don Francesco Conigliaro, professore di teologia nell’Università di Palermo.

Dopo il dibattito, le conclusioni saranno affidate al prof. Franco Cimino.