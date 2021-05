Viale Isonzo, lunedì sit-in del locale comitato per denunciare stato di degrado

Si terrà giorno lunedì 24 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 un Sit-in in viale Isonzo 222, ex scuola di Polizia penitenziaria, organizzato dal Comitato Civico Viale Isonzo, per denunciare lo stato di degrado in cui versa il quartiere. Lo rende noto Il portavoce del Comitato Civico Viale Isonzo Maurizio Caligiuri

In particolare si vogliono evidenziare, nuovamente, all’opinione pubblica cittadina le sue problematiche ataviche, quali quelle relative all’approvvigionamento idrico, la fatiscenza degli edifici di edilizia popolare, l’incuria del verde pubblico, la precarietà del sistema fognario, la scarsa illuminazione, oltre alla percezione di un livello crescente di illegalità.