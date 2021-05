Consolante su facebook: “L’incubo è finito, sono negativo al covid”

Era stato male, malissimo. Per lui il ricovero in ospedale e giorni terribili “senza trovare respiro”. Ma ora l’incubo del consigliere comunale Enrico Consolante è finito e questa mattina è risultato negativo al tampone. Consolante ha sconfitto il covid dopo un mese di paura e sofferenza. E’ stato lo stesso consigliere comunale a darne notizia con un video sul suo profilo personale di facebook.