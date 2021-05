Covid, Tar Calabria: da annullare le ordinanze comunali di marzo che avevano chiuso le scuole

La prima sezione del Tribunale Amministrativo regionale della Calabria di Catanzaro (Giancarlo Pennetti, Presidente, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore, Domenico Gaglioti, Referendario), si è pronunciato oggi nel merito di ricorsi relativi a due ordinanze del sindaco Sergio Abramo, di cui alcuni genitori, rappresentati dall’avvocato Gaetano Liperoti, chiedevano l’annullamento.

Si tratta in particolare dei provvedimenti numero 2119 del 19 marzo 2021 e 2225 del 24 marzo con cui si sospendevano le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado a causa dell’emergenza Covid e in particolare dell’aumento dei casi negli istituti della città evidenziato da una comunicazione Asp.

Ebbene secondo i giudici amministrativi sono (o meglio sarebbero state) da annullare.

Tra le motivazioni il fatto che il numero di 53 positivi al Covid riscontrati e di cui si dava conto un una successiva comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale su una popolazione scolastica di 14mila sarebbe esiguo per potere giustificare l’ordinanza.

Secondo il Tar inoltre il sindaco “prescegliendo la strada del “rischio zero” per la comunità scolastica più giovane in esito ad istruttoria sommaria e carente in punto di specifica situazione di rischio – tra l’altro senza accompagnare la scelta a concorrenti misure di restrizione significative per le comunità adulte ove il virus circola maggiormente (v. sole limitazioni pomeridiane serali di talune aree di cui alle ordinanze nn. 1676 e 2143/2021) – ha certamente violato il parametro della proporzionalità: la sospensione del servizio scolastico in presenza, il cui rischio risulta già sotto controllo con le misure nazionali in atto, ha leso oltre misura il diritto all’istruzione per i cittadini più giovani arrecando non solo pregiudizio formativo, ma anche psicologico, educativo e di socializzazione”. Nel pronunciamento il Tar la ordina al Comune il pagamento delle spese della lite”.