Incroci viale Cassiodoro-via Conti di Loritello: pericolo incidente sempre dietro l’angolo

La situazione di pericolosità degli incroci stradali di Via Conti di Loritello e della Via Cassiodoro è stata evidenziata da Alfonso Giglio già Consigliere della III Circoscrizione del Comune di Catanzaro “per i continui incidenti stradali che si verificano in prossimità degli incroci appena evidenziati nel nostro territorio comunale per la mancanza di una adeguata visibilità dei veicoli che hanno in prossimità degli incroci che nonostante l’installazione di uno specchio parabolico non

riescono a sopperire la adeguata sicurezza agli utenti della strada che oggi giorno si immettono sulla carreggiata stradale di Via Conti di Loritello con Viale Cassiodoro rischiando giorno per giorno la propria incolumità sulla sicurezza stradale.

Gli incroci stradali in questione di proprietà comunali e dell’Anas necessitano di una sistemazione e sicurezza stradale con la creazione di apposite rotatorie stradali che possono convogliare i vari raccordi stradali soprattutto quello con Viale Cassiodoro che come incrocio stradale è caratterizzato da più innesti con varie diramazioni stradali che periodicamente sono cause di incidenti stradali con gravi conseguenze.

Ci si augura che gli enti preposti quindi il Comune di Catanzaro e l’Anas, compiano al più presto una adeguato studio risolutivo con una nuova progettazione su questi incroci pericolosi , con la creazione di apposite rotatorie stradali come quella di Via Lucrezia della Valle, è che si attrezzino le adeguate strade di competenza del Comune e dell’Anas di una accurata segnaletica stradale orizzontale e verticale per come prevede il codice della strada. Inoltre i cittadini di Via Giuseppe Rito attendono da anni la bitumazione della sede stradale da parte del Comune di Catanzaro, visto che il manto stradale si trova in condizioni precarie e caratterizzati da avallamenti stradali che causano giornalmente continui disagi” .