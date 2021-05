Magisano, paese covid free

Dopo due lunghi mesi, Magisano ritorna a essere Covid Free, cancellando contagi da SarsCov-2.

La buona notizia ha fatto il giro del paese già nella giornata di ieri per la felicità di tutti i cittadini.

A interpretare umori e aspettative una nota dell’Amministrazione comunale.

Si legge nella comunicazione del primo cittadino Fiore Tozzo: “ Esprimiamo ancora una volta sentimenti di vicinanza e di gioia per tutti coloro che in questi mesi hanno combattuto e vinto, seppur con tante difficoltà, la battaglia contro il Coronavirus.

Vogliamo ringraziare ogni singolo cittadino che, con responsabilità e impegno, ha contribuito nel suo piccolo ad arginare questo nemico invisibile.

Un ringraziamento particolare va a una nostra concittadina che, nel silenzio e amante del suo lavoro, si è adoperata celermente semplificando per certi versi l’iter burocratico.

Dopo due mesi intensi e difficili, ci auguriamo che questa esperienza possa fare da monito per i giorni a venire, continuando a mantenere alta la guardia e rispettando tutte le norme vigenti utili per contenere l’epidemia.

Il nostro augurio è che questo periodo rimanga solo un ricordo lontano e che da oggi si possa guardare al futuro con speranze e desideri nuovi.”

Magisano volta pagina senza dimenticare la pericolosità di un nemico subdolo e silenzioso.