Coa Catanzaro: “Battaglia lascia la politica? La città deve attingere dalle risorse migliori non farle desistere”

“Il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro – si legge in una nota – esprime il proprio compiacimento per l’epilogo positivo, maturato in questi giorni, della vicenda giudiziaria che ha lambito i colleghi Demetrio Battaglia e Gianmichele Bosco. Battaglia e Bosco sono professionisti, stimati e apprezzati, e dalle condotta specchiata che, anche alla luce della conclusione di questa vicenda, ne esce completamente confermata”.

“Fa male, – continua la nota – invece, il preannunciato abbandono della vita politica da parte di Demetrio Battaglia che, in questo periodo, si trova con l’Esercito Italiano in una missione ONU in Afghanistan. Tanto a conferma della sua profonda dedizione e condivisione a principi e valori alti. Così come principi e valori alti sono quelli di Gianmichele Bosco da sempre impegnato in prima persona in attività e iniziative a sostegno dei più deboli .

“Pur condividendone la sofferenza intima per il coinvolgimento in una situazione cui è risultato ab origine estraneo, la volontà di lasciare l’agone pubblico e politico è un segnale di disagio che bisogna cogliere e cercare di superare. La città, come ogni comunità, deve attingere alle sue risorse migliori e non dissuaderle o farle desistere. Perché, altrimenti, ogni presidio democratico rischia di indebolirsi irreversibilmente”.

“Le parole di Battaglia, cui si rinnovano, unitamente a Bosco, i sensi delle più vive felicitazioni, siano monito. E, soprattutto, spunto di riflessione, profonda e schietta”.