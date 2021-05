Un squadra di Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 22.30 di ieri sera circa in Via Roma, nel comune di San Sostene in provincia di Catanzaro, per l’incendio di un miniescavatore.

L’automezzo era situato all’interno di un parco giochi in allestimento in prossimità del palazzo comunale. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da una una verifica effettuata non sono stati rinvenuti elementi utili per risalire all’origine del rogo.

Ulteriori accertamenti sono in corso, al momento non si esclude l’ipotesi dolosa.

Sul posto il sindaco e Carabinieri del Comando compagnia di Soverato e della stazione di Davoli per gli adempimenti di competenza.

Non si registrano danni a persone.