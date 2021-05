Le stilettate del sindaco di Sersale: “I consiglieri regionali non hanno protestato quando è stato ridotto il contributo a Valli Cupe”

Il sindaco di Sersale Torchia, durante l’inaugurazione della sede della Riserva Valli Cupe, tenutasi oggi nei locali del Comune ha risposto ad alcune osservazioni dei giorni scorsi: “Ai consiglieri regionali che si sono lamentati per i mancati inviti, nel merito dei quali non entro non avendo curato il cerimoniale, mi viene spontaneo chiedere:Perché non hanno protestato quando il Consiglio Regionale nello scorso mese di dicembre ha ridotto il contributo alla Riserva delle Valli Cupe, che oggi dicono di amare, del 50% (da 100.000,00 a 50.000,00) i fondi per l’anno 2021 e del 100% (da 100.000,00 a ZERO) per l’anno 2022 ? E, comunque, la Regione Calabria era degnamente rappresentata dda Giovanni Aramini, Dirigente del Settore Aree Protette, primo interlocutore degli organismi di gestione delle aree protette, che ringraziamo per la sensibilità e l’attenzione che quotidianamente dimostra per il nostro territorio.”

L’assessore Regionale, Colonnello Sergio De Caprio, lontano dalla Calabria per motivi familiari, ha inviato i saluti assicurando vicinanza e considerazione, già peraltro ampiamente dimostrata