L’importanza della lingua inglese per ottenere un lavoro

Le competenze linguistiche adeguate sono molto importanti per ottenere un lavoro. Probabilmente lo sai già, ma sai perché? L’importanza dell’inglese è qualcosa che molte persone sanno che esiste, ma che non molte persone capiscono.

Se hai iniziato a imparare l’inglese, allora probabilmente lo stai facendo perché vuoi che ti aiuti. Ma a quanto pare, imparare l’inglese è solo il primo passo. Se vuoi davvero andare avanti, devi essere in grado di parlarlo con competenza, con il minor accento possibile.

E non c’è bisogno di dire che dovresti anche avere a disposizione un CV in inglese. Leggi questi suggerimenti su come preparare un CV in inglese.

L’inglese è considerato la “lingua comune” degli affari.

Per anni si è pensato all’inglese come alla lingua globale degli affari.

Ciò significa che sempre più aziende internazionali usano l’inglese come lingua comune per comunicare. Questo è vero anche per le grandi aziende che non hanno iniziato in un luogo di lingua inglese, come Nokia.

Per avere successo nel mondo degli affari, dovrai imparare l’inglese in modo fluente. Essere bilingue è impressionante, ma solo se l’azienda pensa di poter fare buon uso delle tue capacità linguistiche.

Questa è l’importanza dell’inglese. Conoscere l’inglese è un’abilità che le aziende possono utilizzare.

Se vuoi essere in grado di negoziare con altre aziende, conoscere l’inglese è praticamente un must. Dovrai trovare una lingua comune e l’inglese è la più probabile.

Imparare l’inglese è il primo passo per andare avanti nella tua carriera.

Capire l’inglese ti permetterà di avere più informazioni a portata di mano.

In questi giorni, sempre più informazioni si trovano su internet.

Su internet, l’importanza dell’inglese è ancora più evidente. La maggior parte del contenuto online è scritto in inglese.

Per questo motivo, se non sei in grado di leggere facilmente l’inglese, ti stai tagliando fuori da un sacco di contenuti veramente informativi.

Quando si è in affari, è importante essere aggiornati sulle ultime notizie e tendenze nel proprio settore. Vuoi essere il primo a sapere le cose in modo da poter usare quella conoscenza.

Ma se devi aspettare che le cose vengano tradotte, stai perdendo tempo prezioso.

Google Translate aiuta a volte, ma se hai mai provato a usarlo, sai esattamente quanto può essere inefficace. Anche se a volte è possibile ricavarne informazioni di base, non si sa quanto siano accurate.

È molto meglio imparare la lingua da soli e diventare abbastanza bravi da poterla leggere con facilità. In questo modo, si ottengono le informazioni di prima mano e si sa che sono buone.

Imparare l’inglese è importante per il tuo lavoro perché ti aiuta a rimanere aggiornato e informato sulle cose di cui hai bisogno.

Un accento può influire sul fatto che tu ottenga o meno un lavoro.

Quindi, hai imparato l’inglese. Ma hai ancora difficoltà a trovare un lavoro. Perché?

In generale, le persone non vogliono discriminarti a causa del tuo accento. Non è una cosa cosciente. Ma a meno che non cerchino coscientemente di non farlo, faranno delle supposizioni.

Per esempio, le persone con accenti sono spesso viste come “politicamente deboli”. Questa è un’abilità che è incredibilmente importante per i lavori esecutivi e cose del genere.

Per questo motivo, molte persone con l’accento hanno difficoltà a salire nella scala aziendale. Perché sono visti come non buoni negoziatori, o incapaci di prendere decisioni, questo rende le cose difficili per loro.

Essere in grado di mostrare alla gente quanto si è competenti è importante quanto essere competenti. Se vuoi un lavoro, devi essere in grado di mostrare alle persone che ti assumono il tuo meglio assoluto.

L’importanza dell’inglese qui è che ti permette di mettere il tuo piede migliore – o peggiore – in avanti. Quando lo si parla bene, è notevole. Ma quando non lo fai, spesso può costare il lavoro.