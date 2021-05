Novantamila euro per le emergenze, due milioni per il futuro: annunciati importanti interventi per il quartiere Pistoia

Circa 90mila euro per le emergenze di alcuni condomini e in futuro oltre 1,9 milioni di euro per quartiere Pistoia, via Caduti 16 Marzo 1978. “Una bellissima notizia quella che è emersa dalla riunione che c’è stata nei giorni scorsi nella sede della Cittadella regionale di Catanzaro, tra alcuni residenti del rione, il commissario Aterp Paolo Petrolo e il consigliere regionale Francesco Pitaro”.

A commentare così l’esito dell’incontro i componenti del comitato di quartiere “Insieme per Pistoia” che sono lieti che alcune delle istanze sottoposte all’Ente guidato in questo momento da Petrolo, “siano state prese in considerazione e che presto si prenderanno provvedimenti iniziando a ‘tamponare’ le annose problematiche di alcuni condomini con ben 90mila euro”.

Il comitato è da tempo in contatto sia con l’Aterp che con l’amministrazione comunale per cercare di risolvere la questione degli alloggi e la riqualificazione del quartiere. “Il nostro organismo – spiegano i componenti del comitato – è ormai presente da anni nel rione ed ha a cuore realmente le vicende di Pistoia, certo, nessuno di noi era all’incontro e non è stato possibile rappresentare tutte le vicissitudini che viviamo a chi c’era nel corso di un’occasione così unica e rara nella quale si è discusso di un luogo, Via Caduti 16 Marzo, di cui in genere non si parla mai, ma siamo sicuri che presto avremo modo di incontrare tutti”.