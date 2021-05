Si è conclusa nel pomeriggio di sabato 22 Maggio , nonostante le persistenti limitazioni, e in un clima di serenità e trasparenza, la ventottesima Assemblea dei Soci di Avis Provinciale Catanzaro, che si è svolta presso i locali di Fondazione Mediterranea Terina ONLUS Area Ex Sir. Straordinariamente partecipata e rispettosa di tutte le prescrizioni e cautele del caso, l’adunanza ha visto esporre, in maniera dettagliata e comprensibile, tutti i risultati associativi raggiunti nel quadriennio appena trascorso. Fra gli altri, importante rilevare che, nel corso del 2020 sono state organizzate 752 sedute donazionali grazie all’ausilio di medici, infermieri, corrieri, volontari e dirigenti delle Avis Comunali. Le unità raccolte e conferite agli ospedali della nostra provincia sono state complessivamente 20.485. Ineccepibile e concreta, infine, la gestione e pianificazione economico-patrimoniale dell’Ente, come peraltro illustrata dal Dr. Giampaolo Carnovale, Tesoriere di Avis Provinciale Catanzaro.

L’uscente Consiglio Direttivo di Avis Provinciale Catanzaro, guidato dal Presidente Franco Pietro Parrottino, ha concluso il suo ciclo raggiungendo traguardi straordinari, sia in termini quantitativi che qualitativi, confermandosi quale partner insostituibile della sanità pubblica calabrese e come punto di riferimento imprescindibile per una cittadinanza attiva. Una rinnovata cultura, fatta di valori autentici e spirito solidaristico.

Il Presidente Parrottino, al termine della lettura della relazione Associativa, ha voluto ringraziare, uno ad uno, tutti i consiglieri che ha avuto l’onore e il piacere di coordinare e che nel quadriennio appena trascorso hanno avuto un ruolo fondamentale per la vita dell’Associazione: Giuseppe Manoiero, Salvatore Iannelli, Giampaolo Carnovale, Francesco Olivo, Rocco Chiaravalloti, Carlo Chiodo, Piergiovanni De Luca, Pasquale Giaquinto, Katiuscia Mastroianni, Giovanni Olivito, Flavio Pirrò, Ermelinda Pascuzzi, Giovanni Torcasio, Cinzia Tulello.

Nella seconda parte del suo svolgimento, la seduta ha visto l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che guiderà l’Associazione per i prossimi quattro anni. I neo nominati consiglieri, eletti per acclamazione e all’unanimità sono, per l’area medio Tirreno: Carlo Chiodo, Carnovale Giampaolo, Morgante Carmelo, Fazzari Luciano, Torquato Maria Concetta; per l’area basso Ionio: Ielapi Laura, Sorgiovanni Ilario, Torcasio Giovanni, Iannelli Salvatore, Manoiero Giuseppe; per l’area alto Ionio: Lionello Santoro, Mario Mirielli, Francesco Olivo, Giuseppe Macrì, Franco Pietro Parrottino.

Allo stesso modo l’Assemblea ha visto la riconferma del Dr. Massimiliano Canzoniere, già Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lamezia Terme, quale Organo di controllo di Avis Provinciale Catanzaro e la proposta dei candidati della nostra provincia, al prossimo Consiglio Direttivo di Avis Regionale Calabria che sono per l’area medio Tirreno: Katiuscia Mastroianni e Giovanni Olivito; per l’area basso Ionio: Salvatore Cavallaro e Salvatore Donato; per l’area alto Ionio: Rocco Quattrocchi e Paolo Piccinini. A tutti i volontari un “in bocca al lupo” per gli obiettivi da raggiungere e un sincero augurio all’Avis Provinciale Catanzaro per il futuro.

Viva l’Avis, Viva i Donatori!