Costanzo: Perché i tre commissari dell’Asp erano assenti alla riunione sul Sant’Anna Hospital ?

Perché i tre commissari dell’Asp erano assenti alla riunione sul Sant’Anna Hospital ? Perché hanno delegato il confronto ai direttori amministrativi, pur sapendo della grande aspettativa che c’era ? Solo una prassi o una strategia ben studiata ? E perché il sindaco Abramo non si è fatto vedere, nonostante la gran parte dei consiglieri comunali abbia partecipato al sit-it ?

Abbiamo il sospetto che qualcosa di oscuro si stia tramando ai danni del SAH e della Città. L’impressione è che questa partita la si voglia risolvere nel chiuso di una stanza di potere tra poche persone. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del capogruppo di FarePerCatanzaro, Sergio Costanzo.

La commissaria Latella non si fa vedere, il sindaco non si fa vedere, si prende tempo fino a martedì. La città non merita questa telenovela. Le manovre devono essere sventate con una costante azione di guardia e di lotta.

Ci auguriamo che la riunione di martedì sia quella decisiva per la sottoscrizione del contratto 2021, anche se riteniamo che debba essere sbloccata anche la questione del contratto 2020, le cui risorse sono fondamentali per fare ripartire la macchina della struttura sanitaria.

Ci auguriamo anche che il commissario Latella trovi il tempo per essere presente a questa riunione e che in questi giorni il sindaco Abramo si ricordi di essere il rappresentante della Città e smetta il suo atteggiamento timido e accondiscendente nei confronti dei commissari. Se non ci sarà una conclusione positiva della vertenza con la firma del contratto 2021, annunciamo fin d’ora che occuperemo ad oltranza in maniera civile e composta la sede della presidenza dell’Asp.