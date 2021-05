Giornata nazionale della legalità, oggi alla Rai intervista a Gratteri

Oggi, in occasione della giornata nazionale della legalità, RAI Uno si occupa della ‘ndrangheta e di chi ha il coraggio di denunciarla.

Alle ore 23,45, in agenda “Se dicessimo la verita’” un documentario di Giulia Minoli e Emanuela Giordano come testimonianza su quanti, attori, giudici,giornalisti e imprenditori, non si piegano dinnanzi alla violenza mafiosa.

In programma anche un’intervista al procuratore Nicola Gratteri.