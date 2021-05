L’arte della seta a Catanzaro, gli ebrei, il gelso, la lavorazione

E’ oramai noto ai più come la nobile arte della seta, diede gran lustro alla città di Catanzaro. L’industria serica, in “illo tempore”, aveva preso sempre più corpo e l’intera manovalanza, costituita da braccianti, tintori e gelsi-bachicoltori, si perfezionava sempre più facendo progredire il commercio e portando la produzione catanzarese all’apice. Questo stato di cose la rese una delle città più ricche e quasi tutta la popolazione godeva di tale beneficio. Le premesse di questa condizione sono da ricondurre all’introduzione del pregiato tessuto in Sicilia e in Calabria nel 1147, anche se, come si apprende da alcune nozioni storiche, in entrambe le regioni l’arte della seta pare sia avvenuta prima di tale anno.

Come afferma lo storico Oreste Dito ne “La storia calabrese”, a portare le prime conoscenze seriche nel territorio calabro furono i bizantini e successivamente sotto i saraceni, vennero incrementate, anche se, il vero perfezionamento della lavorazione della seta fu da attribuire agli ebrei al tempo dei normanni e degli svevi, eccellenti esperti nell’arte della “tintoria”. Allorquando nella seconda metà del XIII secolo avvenne la decadenza della seta in Sicilia a causa dell’emigrazione musulmana, la Calabria divenne la prima “produttrice” in Italia. L’abbondanza delle stoffe in seta a Catanzaro era veramente particolare, i tessuti prodotti innumerevoli e di ottima fattura: stoffe preziose, panni in oro, organze, “sciamiti”, “zendali” (scialli) di diversi colori, usata anche per i corredi delle spose con lenzuola in seta, “sprovieri” (teli con decori a “rete”) in seta e tovagliati ugualmente in seta. A tutto ciò si aggiungevano i damaschi lavorati, i velluti, i broccati, che resero Catanzaro una delle più importanti città in campo economico, tanto che secondo la tradizione, furono proprio i catanzaresi a portare “l’arte” in Francia. Scrive lo storico O. Dito nel suo libro: “A Catanzaro lo sfoggio d’abiti da seta era giunto a tale, che, a pretesto di persecuzione politica, il già ricordato Antonio Centelles ordinò che “nessuno fosse Huomo o Donna di qualsiasi conditione portasse vesti di seta, overo ornamenti d’oro sotto specioso colore, che il lusso molto cresciuto, cagionava la rovina delle famiglie (D’Amato, ibid. p. 109)”. Catanzaro poté godere di alcuni privilegi e successivamente, avendo la produzione raggiunto livelli considerevoli, si avvertì il bisogno di promulgare una serie di leggi. Fu nel 1519 che l’imperatore Carlo V concesse alla città l’istituzione del “Consolato della seta”. Con i “Capituli Ordinationi et Statuti dell’arte della seta nella città di Catanzaro”, vennero istituite una serie di norme che ne regolarono la lavorazione ed il commercio, alle quali ci si doveva rigorosamente attenere. La città si era dunque trasformata in un centro di produzione, con le sue zone deputate alla lavorazione (ad esempio la “Filanda”) con i laboratori dedicati alla filatura e tessitura (nel 700 a Catanzaro lavoravano circa 7000 setaioli e si contavano ben 1000 telai), con le fiere che si svolgevano per commercializzare il prodotto (una fra le più importanti quella di Santa Chiara) e non per ultimi i luoghi ove avveniva la coltivazione dei gelsi.

GLI EBREI A CATANZARO

Proprio in riferimento al commercio delle sete prodotte a Catanzaro, maggiore rilevanza la si attribuì agli ebrei che, come si è accennato, riuscirono a svilupparlo in maniera considerevole, tant’è che essi si recavano in Spagna, Olanda e Venezia per vendere il pregiato tessuto. Come mai gli ebrei acquisirono tale importanza? C’è da dire che la loro presenza era già avvenuta nei paesi limitrofi a Catanzaro, come Belcastro, Simeri (scrive lo storico Marcello Giovene nel suo libro “Simeri e i suoi casali” della presenza ebraica nel borgo di Simeri e in località “La Bruca” sottolinea la produzione di gelsi, da qui lo stesso nome del luogo, che successivamente in dialetto venne denominata “’A Vruca”), Taverna, ma anche Crotone e Reggio.

Abili nella “mercatura” furono chiamati in città (1073) con la prospettiva di godere “perpetua franchigia”, ove svolsero il loro commercio aprendo anche nuove attività (M. De Lorenzis). Attratti da questo vantaggio ne giunsero in numero elevato, fu così che venne loro assegnato un quartiere della città, la “Giudecca”. Il quartiere comprendeva le zone che andavano pressoché dalle strade circostanti Palazzo Fazzari e “Discesa Jannoni”, per inoltrarsi fra i vicoli adiacenti a “Corso Mazzini”. Essi incrementarono le attività inserendovi lo smercio della seta, abili commercianti non tardarono ad acquisire una notevole agiatezza, tuttavia la loro “condizione personale” non eccelleva poiché non godevano di alcuni privilegi come ad esempio del diritto di proprietà, della magistratura, delle armi, delle eredità, delle corporazioni delle arti e dei mestieri, insomma furono penalizzati in alcune espressioni di “vita quotidiana”. Vissero in uno stato quasi “inferiore”, tant’è che erano costretti a girare per le strade con un mantelletto nero per distinguersi dagli altri cittadini. Soltanto nel 1482 la condizione degli ebrei venne migliorata, allorquando Ferdinando I D’Aragona con alcuni decreti non solo ammetteva gli ebrei al pagamento delle pubbliche tasse, ma furono parificati ai cittadini cristiani nei diritti e nei doveri. Gli ebrei, dunque, erano parte integrante della città e, nonostante tutto, i catanzaresi ben convissero con loro, ritenendo la loro presenza fondamentale dal punto di vista commerciale. Essi, infatti, si distinguevano come abili artigiani, soprattutto nella colorazione dei tessuti, specialmente dei filati serici che venivano lavorati e poi esportati (spesso abbelliti con filati d’oro e pietre preziose). Ma le attività degli ebrei non si indirizzarono alla sola lavorazione della seta, essi furono anche banchieri, esperti nella lavorazione dei metalli (fabbri e orafi), nonché “fornitori di capitali” per alcune “operazioni” di lavoro tanto che, alle volte, rappresentarono per i catanzaresi un favorevole supporto. Tuttavia uno dei motivi per cui essi furono cacciati, fu proprio il loro “mercanteggiare”, troppo speculando nell’accaparrarsi il prodotto e nel far accrescere gli interessi sul denaro anticipato.

GELSICOLTURA E LAVORAZIONE

In un processo evolutivo temporale che andò dal 1400 al 1519, come scrive l’archeologo Tommaso Scerbo nel suo “KatanzarioN – Le origini medievali”, si venne ad assistere ad un graduale rafforzamento dei “punti cardini” della città riguardo l’arte della seta, sviluppatasi grazie a quelle “pratiche di mestiere” che vennero tramandate di padre in figlio anche dalle diverse etnie che si susseguirono (greche, arabe, ebraiche, amalfitane, sicule e normanne). In questo contesto sinora esposto, manca quel dettaglio preponderante che rappresenta la “prima pars” dell’iter evolutivo della lavorazione della seta, ovvero la coltivazione del gelso. Come descrive Scerbo, Catanzaro fu una città che lasciò “penetrare” la campagna quasi nel centro urbano, con grandi giardini privati che a tutt’oggi conservano il toponimo cittadino di “Kata-Antsarion” ovvero “la città sui giardini fioriti”, con siti terrazzati fioriti e coltivabili fra le sue mura (intra moenia). Ma in quali zone della città avvenne la coltivazione dei gelsi? La coltivazione dei “terrazzamenti naturali” sul lato sud-est della città la si riscontrava nella stessa “Villa Margherita” che non era altro che una campagna terrazzata atta alla coltivazione di alberi da frutta fra cui moltissime piante di gelso bianco e nero.

Le piante di gelso, fondamentali per nutrire i bachi da seta, venivano coltivate anche in altre zone della città come ad esempio la “Vallotta”, una valle piena di alberi ove esisteva una fonte/sorgente detta del “Tubolo”. Altre coltivazioni si potevano riscontare nella zona dell’attuale “Grecìa”, sino alla zona del “Carmine” e di “Santa Barbara”, questi alcuni dei luoghi e come si è specificato prima, zone composte da orti, da giardini pieni di alberi da frutta, di vallette, di terreni terrazzati ricchi di acque volutamente scelti per un’ottima coltivazione, ma anche punto di forza per poter resistere in caso di assalti e preservare lo stesso “castrum”. La presenza del verde non era, dunque, deputata al solo scopo ornamentale, ma anche come “forza” economica. Si è parlato di stanziamenti di diverse etnie ed infatti si erano insediati popoli di origine “greco-bizantina”, più precisamente nelle zone del “Carmine”, “Vallotta” e “Villa Margherita”, al centro città nei pressi di Palazzo Fazzari vi era il “quartiere ebraico”, all’altezza del quartiere S. Angelo risiedevano amalfitani e siculi, ognuno occupando un settore diverso nell’arte della seta, ove su tutti sovraintendevano i Normanni. Tale “disposizione” la si poteva raffigurare in una sorta di “ciclo” ad anello che univa – come specifica Scerbo – “Via Superior” (la via principale ovvero “Corso Mazzini”) con “Via Inferior” (attuale Via XX Settembre), facendo capo al castello normanno ove veniva svolto il “potere amministrativo”, si toccavano pertanto tutti i quartieri dove venivano svolti i vari passaggi produttivi (ad esempio alla Filanda la filatura, alla Giudecca la tintoria, ai Coculi la bollitura dei “Coculli” ovvero i bozzoli grezzi). In questo ciclo produttivo i dettagli della “lavorazione” avevano ovviamente la loro importanza (vi erano unità familiari che vi si dedicavano lavorando anche in piccole corti). In primis si ponevano i bachi su delle “gratelle” di incannucciata affinché si nutrissero delle foglie di gelso al fine di formare il cosiddetto bozzolo (‘u siricu). I maestri “patellari” provvedevano poi ad immergere i bozzoli in enormi calderoni di acqua calda per sciogliere i fili e ottenere le matasse di seta grezza. La “trattura”, perché di questo si trattava, era un successivo passaggio importante, poiché consisteva nel produrre il filato, momento in cui si fissavano le sue caratteristiche, ovvero qualità, spessore e omogeneità. Questa operazione veniva effettuata con una sorta di “spazzola” composta da bacchettine sottilissime, agitando i bozzoli precedentemente immersi, come già spiegato, in un grosso calderone di acqua a giusta temperatura. Durante tale operazione i fili composti della seta s’impigliavano intorno alla “spazzola”, poi avvolti in un grande “aspo” per formare la matassa che successivamente veniva posta ad asciugare. Le matasse si lavoravano a telaio, ma, precedentemente, si svolgevano altre operazioni fra cui la “torcitura”, questa fase poteva considerarsi il “grande segreto” delle sete catanzaresi, infatti ad essa si dedicava particolare attenzione, tant’è che “…avveniva tre o più volte per il singolo filo di seta e tre o più volte per il singolo filo utilizzato nella produzione di filati così speciali e colorati, ricchi e adatti a estate e inverno per le splendide qualità di questo tessuto da rendere a Catanzaro prima in Italia e non solo nella produzione e in tutta l’economia della seta”, come illustra Scerbo nel suo libro. Proprio a Catanzaro si ottennero le migliori stoffe con le particolari lavorazioni della “trattura”, non dimentichiamo la grande diversità dei tessuti, alcuni più leggeri del damasco come “l’armosino” (liscio o anche operato con fiori dello stesso colore) a quell’epoca usato per abiti femminili a lungo strascico (candusce) o ancora “l’organzino” e le “raganelle” (nastri di seta di diversi colori) tuttora esistenti in commercio. Un “mondo” sempre da scoprire quello della seta a Catanzaro e, se pur brevemente rappresentato, si può certamente intuire quanto fosse stato operoso il nostro capoluogo, nelle sue antiche strade, nelle sue botteghe, nei particolari vicoli alacremente attivi e pieni di quella storia che, se pur nota, si ha sempre il piacere di rinnovare. (foto dal web)