Sellia Marina: quarta bandiera blu, ministra Gelmini si congratula

La conferma della Bandiera blu per la qualità dei servizi nel Comune di Sellia Marina fa sentire la sua eco anche nelle aule del Parlamento.

Una missiva di congratulazioni per ambita benemerenza è giunta inattesa presso casa comunale selliese, a scriverla la Ministra per affari regionali Mariastella Gelmini.

Scrive l’esponente del Governo Draghi : ” Non mi sfugge come tale risultato, per molteplicità di parametri presi in considerazione, sia il frutto di un impegno continuativo dell’Amministrazione comunale e di un proficuo gioco di squadra di tutti i soggetti, istituzionali e non, che lavorano per migliorare la qualità e la sostenibilità. Sono certa – precisa la Gelmini- che la bandiera blu sarà viatico per stagione estiva importante per operatori turistici”.

Proprio oggi la Giunta comunale, guidata dal primo cittadino Francesco Mauro, promuove sul lungomare un’ importante giornata ecologia promossa insieme all’ associazione Plastic free.