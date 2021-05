Sellia Marina, tutti insieme per una città più pulita

Come ogni anno la comunità parrocchiale Ss. Rosario ed il Gruppo oratorio S. Nicola di Sellia marina hanno partecipato alla giornata ecologica.

“Ancor di più questo anno dove il Grest avrà come tema la cura del creato alla luce della Laudato sii enciclica di papa Francesco, dove il Santo Padre ci esorta: “Prendiamoci cura del creato, dono del nostro buon Dio creatore”… e ancora “Durante questa campagna globale tutti i cattolici sono uniti per riflettere, pregare ed agire insieme per un mondo migliore”.

“Grazie mille a tutte le istituzioni e associazioni che hanno aderito augurandoci che sia l’inizio insieme di diverse iniziative meravigliose come questa. Tutti uniti per una Sellia Marina più bella e più pulita”hanno voluto dire i parroci don Raffaele e don Giuseppe.