Anche a Catanzaro ripartono le palestre ma poco da festeggiare

Il giorno fatidico è arrivato ma per le palestre calabresi che oggi hanno riaperto i battenti non c’è molto da festeggiare. A Catanzaro strutture private e sale di associazioni sportive dilettantistiche hanno accolto clienti e soci con parecchie riserve. “E’ il periodo meno propizio – dice Luigi Gemelli, titolare con Antonio Raione della Asd Alema Sport – perché tra giugno e settembre c’è il tradizionale calo di presenze. Riaprire può essere importante sotto il profilo psicologico. Del resto eravamo pronti in quanto gli adattamenti erano stati attuati già dopo la scorsa estate: accessi controllati, distanza di due metri tra gli attrezzi, temperatura all’ingresso, sanificazione e istruttori bardati con mascherine”.

Gli fa eco Antonio Sinopoli, presidente della Asd Adelaide: “Questo giorno segna la speranza di ricominciare a vivere normalmente, ma i costi dei protocolli e le limitazioni imposte sconsigliano il rientro in sala. Neppure un quarto dei nostri atleti al momento ha deciso di tornare, visto che – conclude Sinopoli – non si possono fare docce e si devono rispettare le accortezze sanitarie imposte”.

“Riaprire non è decisione facile – aggiunge Gemelli – anche se una cinquantina di persone ci hanno assicurato la frequenza. Anzi ringrazio il proprietario del nostro immobile che ha ammorbidito i costi dell’affitto: non tutti hanno avuto la stessa sensibilità e per i nostri colleghi così è insostenibile”. (Lapresse)