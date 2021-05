Ascoltato Giuseppe Pisano: “Sono sereno, fiducioso, estraneo a quanto mi viene contestato”

Raggiunto, insieme a Francesco Gironda e Claudio Parente, dall’avviso di conclusione indagine nell’ambito dell’Operazione Corvo diretta dal sostituto procuratore di Catanzaro Graziella Viscomi, il consigliere comunale di Catanzaro Giuseppe Pisano è stato ascoltato dietro sua specifica richiesta dagli inquirenti, così come gli è consentito dal codice di procedura. L’interrogatorio, durato circa un’ora, si è svolto questa mattina nella sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza, al cui nucleo di polizia economico-finanziaria sono state affidate le indagini. Accompagnato dal legale Saverio Loiero, Pisano ha risposto a tutte le domande che gli sono state rivolte. Alla fine, il consigliere oggi capogruppo di “Catanzaro con Abramo” si è detto “sereno, fiducioso nella giustizia, soddisfatto delle risposte date, nelle quali ho ribadito la mia assoluta estraneità ai reati contestati”. Al pm, non presente all’incontro secondo quanto previsto dal cpp, adesso la decisione se richiedere o meno il rinvio a giudizio.

Pisano e Gironda, anche egli consigliere comunale, sono indagati per il reato (art. 319 e 321 cp) di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Parente, all’epoca dei fatti contestati consigliere regionale della Calabria e presidente del gruppo di Forza Italia, anche per il reato (art. 314 cp) di peculato. Secondo l’ipotesi accusatoria i reati scaturiscono da due avvenimenti che gli inquirenti ritengono tra loro collegati. “Il primo – si leggeva nel comunicato diramato dalla GdF il 25 dicembre 2020 quando fu eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di oltre 37mila euro nei confronti di Parente su disposizione del gip Filippo Aragona – è l’approvazione di una delibera del Consiglio Comunale di Catanzaro (la n. 95/2018), con la quale il 13 settembre 2018 l’assise municipale deliberava favorevolmente (con il voto conforme anche di Gironda e Pisano) in ordine alla possibilità di cedere un terreno di proprietà comunale all’associazione interregionale “Vivere insieme”, operante principalmente nel settore dei servizi sanitari in convenzione. L’altro è l’assunzione, a opera di Parente, del fratello del consigliere Gironda e della convivente del consigliere Pisano quali suoi collaboratori a tempo determinato nell’ambito della struttura speciale a sua disposizione presso il consiglio regionale”.

Le indagini hanno condotto gli inquirenti a ipotizzare che i due avvenimenti rispondano a un comune accordo corruttivo fra i tre indagati: Parente come amministratore di fatto di “Vivere insieme”, mentre Gironda e Pisano, all’epoca dell’approvazione della delibera componenti del gruppo consiliare “Officine del Sud” fondato da Parente, avrebbero “assecondato i desiderata del Parente, ottenendo pertanto quale contropartita l’assunzione dei due congiunti nella struttura speciale dell’ex consigliere regionale”. Nell’avviso di conclusione indagini, notificato il 31 aprile, si legge che le assunzioni a tempo determinato nelle strutture sarebbero avvenute, “per fini puramente personali, estranei alle finalità istituzionali”.

Secondo il collegio di difesa di Claudio Parente – composto dagli avvocati Giacomo Maletta e Antonio Iannone a cui si è aggiunto successivamente Francesco Gambardella, che ancor prima dell’informazione di garanzia aveva chiesto di essere ascoltato dal pm per gli opportuni chiarimenti, e che, in seguito al progredire dell’inchiesta in senso accusatorio ha deciso di attendere la comparsa davanti al giudice terzo – “la delibera del Consiglio comunale non ha mai sancito alcuna cessione di aree, previste dal Progetto di riqualificazione delle periferie, approvato dal governo, anche perché l’Associazione Vivere Insieme, avrebbe potuto procedere alla acquisizione delle stesse aree, mediante trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, esercitando il proprio diritto di riscatto, per come riconosciutogli dalla legge, come già effettuato dal Comune di Catanzaro per situazioni analoghe. In merito agli incarichi di natura fiduciaria, nella struttura consiliare, conferiti a persone vicine ai consiglieri comunali Gironda e Pisano, si specifica che gli stessi incarichi sono stati formalizzati all’insediamento del dr. Parente, nel Consiglio regionale, quindi molto tempo prima della seduta del Consiglio comunale, di cui certamente non poteva aversi contezza dei tempi e modalità. Trattasi in ogni caso di persone che avevano i titoli di studio (laurea in giurisprudenza e laureanda), e che avevano partecipato, già da qualche anno, all’attività del gruppo e del movimento “Officine del Sud”.