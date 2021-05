Covid Pugliese-Ciaccio, nessun nuovo caso positivo in provincia di Catanzaro

Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio non ha segnalato alcun caso di Covid 19 tra i tamponi processati nelle ultime 24 ore in provincia di Catanzaro.

Un dato da valutare con attenzione e da non sopravvalutare, perché il lunedì come al solito il numero dei test è inferiore rispetto agli altri giorni della settimana, ed è come al solito incompleto anche a livello provinciale perchè sono nel bollettino regionale saranno inserite le eventuali positività degli altri laboratori del Catanzarese ma comunque un numero incoraggiante che può essere interpretato come ulteriore segnale del miglioramento della situazione epidemiologica.

Lo zero nel report, anche se di lunedì, anche se solo al Pugliese, mancava da diverso tempo. In tutto 131 i tamponi molecolari processati tra ieri e oggi. Undici invece le positività dal Vibonese su 72 test.