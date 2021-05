Depuratore Lido, domani al via seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria

A partire da domani, martedì 25 maggio, verrà eseguita la seconda fase di una serie di lavori di manutenzione straordinaria del depuratore di località Verghello.

Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo spiegando che “limitatamente ai prossimi giorni, comunque non oltre questa settimana, potrebbero verificarsi alcuni disagi, come l’emissione di cattivo odore dall’impianto. Si tratta, tuttavia, di interventi assolutamente necessari che consentiranno di non avere problemi dopo, soprattutto nei mesi estivi”.

Nello specifico, le opere del costo complessivo di 345mila euro di finanziamento regionale, riguardano la bonifica della vasca primaria, il rifacimento degli ispessitori e delle tubazioni della linea fanghi.