Il Presidente Parrottino già al lavoro per coordinare il nuovo Consiglio Direttivo di Avis Provinciale Catanzaro

Il Presidente di Avis Provinciale Catanzaro Franco Pietro Parrottino, eletto all’unanimità e per acclamazione dal nuovo Consiglio Direttivo, sabato scorso alla ventottesima Assemblea dei soci, sta già predisponendo le linee guida, di Avis nella nostra provincia per il prossimo quadriennio. Oltre al proseguimento delle tante attività iniziate che pongono il Donatore al Centro di tutte le azioni di Avis Provinciale, molte saranno le attività e i servizi offerti su tutto il territorio.

Nel frattempo, non resta che contattare Avis Provinciale Catanzaro per informarsi sulla donazione di Sangue e Plasma.

www.avisprovincialecatanzaro.it