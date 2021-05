Problematiche diserbo a Catanzaro: se ne è parlato in commissione comunale ambiente e lavori pubblici

Le problematiche del diserbo in città al centro della seduta odierna della commissione ambiente e lavori pubblici, presieduta da Eugenio Riccio. Diverse le segnalazioni dei consiglieri presenti – Angotti, Consolante, Corsi, Manuela Costanzo, Sergio Costanzo, De Sarro, Gallo, Levato, Lostumbo, Rosario Mancuso, Pisano, Pratico’, Procopi, e Renda – in merito a disservizi su tutto il territorio comunale. “Risulta che il piano del diserbo non venga osservato da una settimana a Giovino – afferma Riccio – ma problemi persistono anche nel centro storico, come segnalato dal collega Rosario Mancuso riguardo all’area dell’ex Maddalena invasa da piccole micro discariche. Si è ancora in attesa di interventi anche in Villa Margherita, con riferimento alla staccionata e alla vasca dei pesci che necessita di manutenzione urgente e improcrastinabile”.

La commissione ha poi preso atto della disponibilità del settore ambiente e igiene ad organizzare un tavolo tecnico per discutere il progetto del costituendo parco di Giovino. E’ seguito, inoltre, un sopralluogo presso l’area dove sarebbe dovuto sorgere il parco della Fiumarella. I consiglieri Riccio, Sergio Costanzo e De Sarro hanno evidenziato “le condizioni di degrado in cui versa la zona interessata da lavori che sembrerebbero essere iniziati e mai conclusi. Chiederemo conto al sindaco Abramo, stante l’inerzia degli uffici preposti a dare risposte alla commissione”.