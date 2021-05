Processo Malapianta-Infectio, 43 condanne in rito abbreviato

Il gup del Tribunale di Catanzaro Gabriella Logozzo ha inflitto un totale di 43 condanne il processo di primo grado in rito abbreviato legato alla doppia inchiesta Malapianta-Infectio che in due diverse operazioni nella primavera del 2019 e alla fine dello stesso anno portò decine di arresti. L’operazione smascherò gli interessi legati al traffico di stupefacenti delle cosche di ‘ndrangheta Mannolo, Zoffreo e Trapasso di San Leonardo di Cutro, in Umbria.

Ecco le condanne Mario Mannolo, 20 anni Sherif Arapi, a 8 anni di reclusione; Domenico Basile, 4 anni, 8 mesi; Ilirjan Kali; Alessandro Caputo, 3 anni e 6mila euro; Giacinto Castagnino, 4 anni e 18mila euro; Fabrizio Conti, 7 anni e 8 mesi di reclusione; Antonio Costantino, 1 anno, 6 mesi e 4 mila euro di multa; Giuseppe Costantino, 1 anno, 4 mesi e 4mila euro di multa; Mario De Bonis, 7 anni, 4 mesi e 10.200 euro di multa; Sandro Forin, 3 anni, 4 mesi e 4mila euro di multa; Ambra Germini, 1 anno, un mese, 10 giorni e 400 euro di multa; Pasquale Gentile, 20 anni ; Cosimo Manetta, 11 anni e 8 mesi; Daniela Mannolo, 3 anni, 4 mesi; Dante Mannolo, (età 53 anni) 9 anni e 4 mesi;

Dante Mannolo,(età 42 anni), 6 anni, 8 mesi e 6mila di multa ; Giuseppe Mannolo, 19 anni e 10 mesi di reclusione; Fabio Mannolo, 5 anni, 4 mesi e 4mila euro di multa ; Lucia Mannolo, 10 mesi e 20 giorni di reclusione; Pasquale Mannolo, 10 mesi e 20 giorni ; Vincenzo Antonio Mazzeo, 5 anni e 4 mesi ; Antonio Mercurio, 3 anni, 6mesi e 20 giorni ; Walter Nardoni, 4 anni, 2 mesi, 20 giorni e 6mila di multa ; Elio Passalacqua, 11 anni e 4 mesi di reclusione ; Francesco Passalacqua, 10 anni, 2 mesi e 20 giorni ; Leonardo Passalacqua, 11 anni e 8 mesi di reclusione ; Luigi Pignanelli, 9 anni e 6 mesi ; Alessandro Perini, 11 anni e 8 mesi; Nicola Perri, 11 anni e 6 mesi; Gregorio Procopio, 10 anni; Luigi Raso, 12 anni Emiliano Regni, 5 anni e 8 mesi di reclusione ; Domenico Ribecco, 10 anni; Francesco Ribecco, 9 anni e 4 mesi di reclusione; Natale Ribecco, 15 anni e 4 mesi ; Francesco Valentini, 7 anni e 4 mesi ; Fiore Zoffreo, 20 anni e Leonardo Zoffreo e 18 anni.

Ecco invece gli assolti: Dimitru Florin Gafitescu, Rosina Levato, A Francesco Procopio, Pietro Scerbo, Giuseppe Affatato, Leonardo Bevilacqua, Assunta Cardillo, Antonio Caterisano, Concetta Cirillo, Salvatore Crugliano, Bassirou Dakhate, Pietruccia Scerbo, Roberto Taverna , Olindo Verricco, Antonella Passalacqua, Sauro Passeri e Antonio Procopio. Non luogo a procedere per Antonio e Caterina Iannone e Francesco Lobello,