Prova a rubare gasolio da un bus in sosta: arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato

Ferrovie della Calabria esprime in una nota stampa “apprezzamento per l’operato dei Carabinieri della Stazione di Sersale (CZ) che attraverso un’attività di indagine ed appostamenti, nella notte compresa tra il 22 ed il 23 maggio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una persona che stava sottraendo gasolio dai serbatoi di un autobus aziendale in sosta a Sersale (CZ).

Nella settimana erano stati denunciati altri furti di gasolio dai pullman delle Ferrovie della Calabria.

Si ringrazia il Comandante della Stazione dei Carabinieri per essere tempestivamente intervenuti ed aver impedito ulteriori danni a discapito della Società.