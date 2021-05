Scappa da una comunità di Catanzaro dove era ai domiciliari: Carabinieri lo fermano a Salerno

I carabinieri della Compagnia di Salerno, in poco piu’ di ventiquattro ore e in due distinte operazioni, hanno arrestato due evasi. Uno dei due arrivava da Catanzaro

Stamattina, e’ stato un militare dell’Arma della sezione radiomobile libero dal servizi a notare un 45enne salernitano nei pressi del quartiere Europa, zona Est del capoluogo, e a ricordare che era una persona che aveva lasciato illegalmente il 26 aprile scorso una comunita’ di Catanzaro dove stava scontando un periodo ai domiciliari.

Dato l’allarme, militari dell’Arma hanno raggiunto l’abitazione del 45enne, ma e’ stato necessario il supporto dei vigili del fuoco per entrare dato che si rifiutava di aprire. Rimesso ai domiciliari, e’ in attesa del giudizio direttissimo previsto per domani.