Simone di tre anni e mezzo lotta per la vita. Aiutiamolo

E’ una battaglia dura quanto piena di forza e di coraggio quella che sta portando avanti Simone con i suoi genitori. E’ la battaglia per la vita del bambino. A tre anni e mezzo Simone si è ammalato di leucemia. Occorre far fronte a molte spese, per le visite così come per le cure. Il bambino è attualmente ricoverato a Roma.

Continui gli spostamenti che la famiglia deve sostenere dalla propria città d’origine per poter garantire il massimo della presenza e della cura al figlio in seguito ad una vicenda improvvisa quanto lacerante, quella che li ha colpiti. E’ per questo che alcune persone vicine ai suoi genitori hanno pensato che è necessario creare una catena, una grande rete di sostegno e di supporto al bambino e ai suoi familiari, con delle donazioni. Piccole o grandi che siano.

Saranno comunque grandissime in un momento di difficoltà.

Il cuore dei catanzaresi probabilmente saprà rispondere a dovere a questo appello per il piccolo Simone.

Questo è il link da utilizzare per donare CLICCA QUI

La corsa alla solidarietà sta facendo vedere già qualche primo effetto che riempie di speranza.