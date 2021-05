Vicenda gestione piscina Pontepiccolo 2013-2016: condanna a 9 mesi per Giampaolo Mungo. Due rinvii a giudizio

Nove mesi di reclusione (pena sospesa) sono stati inflitti dal Giudice per l’udienza preliminare di Catanzaro, Sorrentino, all’ex assessore comunale Giampaolo Mungo.

La condanna si riferisce alla vicenda della gestione della piscina di località Pontepiccolo nel periodo tra il 2013 e il 2016 e al traffico di influenze per cui aveva chiesto ed ottenuto di essere giudicato col rito abbreviato. Prosegue invece col rito ordinario il processo per gli altri due soggetti coinvolti Salvatore Veraldi (rappresentato da Antonello Talerico) e Antonino Lagonia (difeso da Antonio Lomonaco) che sono stati rinviati a giudizio e torneranno in aula a febbraio 2022 per essere giudicati dal tribunale monocratico.

Per Mungo, difeso dagli avvocati Vittorio Ranieri e Leo Pallone la richiesta del pm era di 12 mesi. I legali di Mungo, che aveva richiesto e ottenuto il rito abbreviato, si sono detti sereni e dopo aver letto le motivazioni presenteranno appello.