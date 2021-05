Accuse sui social, non c’è la diffamazione

Non vanno processati i consiglieri comunali di minoranza di Sersale. Questa la decisione del gipValenzi che ha rigettato l’opposizione all’archiviazione presentata dall’attuale sindaco di Sersale e da chi l’ha preceduto. La vicenda tre origine da un post sul profilo facebook del Movimento politico Rinnovando Sersale, con il quale si criticava l’operato dell’amministrazione comunale e del finanziamento relativo al polifunzionale. Il Tribunale ha anche dichiarato infondato l’ipotizzato reato di diffamazione per come evidenziato dai quattro consiglieri di minoranza difesi dall’avvocato Saverio Greco.