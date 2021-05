Caregiver e domiciliati in Calabria: ecco la modulistica per il vaccino

Auto dichiarazione per soggetti residenti di fuori regione ma domiciliati in Calabria e auto certificazione per i caregiver. La documentazione per questa tipologia di soggetti che intende sottoporsi al vaccino anti Covid è reperibile al momento della prenotazione.

I moduli servono sia per la prima che per la seconda dose al fine di consentire l’anamnesi da parte del medico.

E’ stato raccomandato di presentarsi all’accettazione del centro di vaccinazione con la tutta la documentazione già compilata (scaricabile online in fase di prenotazione).