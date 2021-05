“Chagall. La Bibbia”: ecco tutte le agevolazioni per chi vuole visitare la mostra

Sono diverse le agevolazioni promosse dal Comune di Catanzaro con Arthemisia per garantire l’accesso gratuito o a prezzi ridotti alla mostra “Chagall. La Bibbia” inaugurata al Complesso San Giovanni. In particolare, tutti gli studenti delle scuole della Provincia di Catanzaro potranno visitare gratuitamente l’esposizione grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte presieduta da Emmanuele Emanuele. Basterà attestare, presso la biglietteria, il profilo digitale dello studente e sottoscrivere una dichiarazione di iscrizione ad uno degli istituti scolastici del territorio catanzarese. Nel caso di studenti minorenni è necessario richiedere il modulo tramite mail a comunicazione@4culture.it, facendolo firmare al genitore prima di consegnarlo in biglietteria. Per tutto il periodo della mostra, fino al 29 agosto prossimo, gli operatori sanitari e gli addetti che lavorano nel settore potranno accedere pagando un biglietto di 3 euro, previa esibizione del tesserino. Un’iniziativa ideata quale simbolico ringraziamento per l’impegno profuso dall’intera categoria nell’emergenza covid.

E’ previsto, ancora, un tagliando ridotto di 4 euro per i gruppi min. 12 – max. 15: studenti scuole, università e istituti di alta formazione e Accademia Belle Arti; iscritti a ordini e albi professionali e associazioni culturali. Il biglietto costerà, invece, 6 euro per gli over 65 anni compiuti (con documento); studenti singoli fino a 26 anni con libretto universitario o altro documento scolastico; ospiti delle strutture alberghiere della città di Catanzaro; dipendenti del Comune di Catanzaro e delle società partecipate Catanzaro Servizi e AMC; gruppi adulti min. 12 – max. 15 pax; possessori card Arthemisia.

L’ingresso gratuito è, altresì, previsto anche per: bambini fino a 6 anni non compiuti; diversamente abili con accompagnatore; insegnanti in visita con alunni/studenti (2 ogni gruppo); possessori di coupon di invito; possessori di Vip Card Arthemisia; guide turistiche dell’Unione Europea abilitate nell’esercizio della propria attività professionale mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità; giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti) in servizio previa richiesta di accredito da parte della redazione all’indirizzo press@arthemisia.it, dipendenti Ministero Beni Culturali.

E’ possibile visitare la mostra da martedì a domenica, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30 (la biglietteria chiude mezz’ora prima). Info e prenotazioni 4Culture Srls: tel. 348-7246747 – e-mail comunicazione@4culture.it.