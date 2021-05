Complesso San Giovanni, Mirigliani dice no all’allarmismo autolesionistico

Riceviamo e pubblichiamo

Essendomi sempre attivato per acquisire a favore della nostra città (recentemente anche per l’allocazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nei locali del S. Giovanni), e non avallando ipotesi di occupazioni ed utilizzazioni illegittime ed esposizioni a nullità di atti e a restituzioni, come si lascia paventare, mi sono premurato di rintracciare presso il mio studio e consegnare copia di precedenti significativi relativi a tale complesso, che non si rinvenivano negli uffici.

Già da essi risulta che, essendo definitivamente cessata la funzione demaniale dell’ex-carcere, come tale già bene demaniale, tutto il complesso è stato oggetto di formale piano di recupero ad istanza del Comune, che con atti ufficiali ha affrontato il pesante onere gestionale ed economico, anche per tutte le questioni complesse con la Sovrintendenza e all’epoca con la procura penale per i reperti archeologici e perfino con l’Avvocatura dello Stato, che rivendicava giudiziariamente il carattere demaniale della “palazzina” dell’ex carcere.



Si è trattato di questioni ampiamente superate e non vi sono state altre contestazioni sulla titolarità e l’uso del complesso. NON VI È RAGIONE DI ALLARMISMO AUTOLESIONISTICO

Avv. Raffaele Mirigliani