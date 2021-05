Report contagi Covid 19 nell’area centrale, 24 i nuovi positivi

Sono 784 i test molecolari eseguiti dal laboratorio di microbiologia dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Nuovi positivi n. 24(21 a CZ; 3 a VV). Eseguiti: CZ n. 521 (H 161, Territorio 355, Operatori 5, Rientri 0); VV 118 (H 0, Territorio 109, Operatori 9, Rientri 0).

Eseguiti per Asp CS n. 60 tamponi molecolari e per KR 0; i positivi saranno comunicati dal Dip. di Prevenzione. Inoltre n. 94 noti positivi: 43 a CZ e 52 a VV. Test molecolari negativi n. 520 (escluso ASP CS e KR). Test Antigenici rapidi immunocromatografici: totali n. 145. Test Antigenici in immunofluorescenza: totali n. 0. Totale test negativi: n. 665 (escluso CS e KR).