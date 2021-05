Sellia, avviati tredici cantieri per oltre 4.5 milioni di euro

L’anno 2021 si sta caratterizzando come l’anno dei cantieri aperti nel piccolo borgo di Sellia. Sono stati appaltati dodici cantieri che contribuiranno a fare crescere ulteriormente il nostro piccolo borgo. Diversa la tipologia. Messa in sicurezza del territorio. Smart Village. Viabilità interna e interpoderale. Manutenzione palazzo comunale. Realizzazione area giochi e palestra all’aperto. A questa enorme mole di interventi finanziati con fondi nazionali ed europei si aggiungerà un ulteriore finanziamento di 450 mila euro per il potenziamento della depurazione i cui lavori prenderanno in via sempre in questo 2021.

“Domani saranno due anni dall’inizio del mio terzo mandato. 12 anni complessivi da sindaco tutti impiegati per fare di un piccolissimo borgo un grande gioiello”, ha asserito il primo cittadino Davide Zicchinella, anche consigliere provinciale.