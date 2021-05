L’omaggio di Luca Viapiana al maestro Rotundo

“Due anni fa Saverio Rotundo ci consegnava un’eredità morale solida come ferro e irreversibile come ruggine. Sta a noi non sprecarne neanche un grammo. Lunga vita a Mastro Saverio”. Con queste parole e con un’immagine molto suggestiva, Luca Viapiana ha voluto ricordare il maestro Saverio Rotundo, scomparso il 26 maggio 2019.

Il giovane artista catanzarese ha voluto omaggiare il celebre personaggio catanzarese cosi:

“Gli artisti nascono quando muoiono,

Ma non subito, devono passare Trecento anni e un giorno

per essere riconosciuti“.

Ma noi ti ritroviamo sempre negli attimi di tutti i tempi dell’Abbandono.

E a distanza di due anni, in attesa che ne passino altri duecentonovantotto, speriamo che ti arrivi il nostro Grazie.

“Il battere dei tempi” di Luca Viapiana