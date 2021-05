Ascensore Bellavista: dal 3 giugno sarà nuovamente attivo

L’Amc Spa comunica che da giovedì 3 giugno sarà nuovamente attivo l’ascensore di Bellavista. L’azienda, che si occupa del trasporto pubblico per la città di Catanzaro, è affidataria anche della gestione del suddetto servizio che comprende un sistema combinato, composto da area parcheggio e ascensore panoramico, che consente di posteggiare la propria auto e di giungere in poco tempo nel centro storico del capoluogo.

Novità importante: l’ascensore sarà reso fruibile a tutta la collettività, indipendentemente dall’utilizzo del parcheggio.

L’Ustif, in seguito alla documentazione prodotta dall’azienda e ai test di sicurezza e collaudo, ha espresso parere positivo sulle modifiche di utilizzo del servizio.

“Ringraziamo l’ingegnere Pietro Marturano, direttore dell’Ustif di Bari – dichiarano l’amministratore unico, Marco Azzarito Cannella, e il direttore generale, Marco Correggia – per la professionalità dimostrata e la sinergia creata nonché il sindaco Sergio Abramo che ha seguito da vicino tutte le fasi della procedura di riattivazione. Pertanto, sarà consentito l’ingresso pedonale direttamente dalla rampa posta a piano terra e l’accesso veicolare e pedonale direttamente dal primo piano. La zona, videosorvegliata e illuminata, sarà presidiata da personale dell’Amc, appositamente formato. Raccomandiamo ai cittadini collaborazione e senso civico, rispettando il decoro e la pulizia dell’area e chiedendo anche di segnalare anomalie e comportamenti non corretti e inadeguati.”

L’ascensore sarà utilizzabile dalle ore 7 alle ore 21