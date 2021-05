Una lettera aperta indirizzata a tutti i cittadini pentonesi. Così Rinascita per Pentone celebra due anni di amministrazione della cosa pubblica: dal 27 maggio 2019 al 27 maggio 2021.

Accanto all’epistola, una foto. L’immagine immortala il primo cittadino Vincenzo Marino, circondato dai suoi sostenitori, poche ore dopo il responso delle urne: l’inizio di un viaggio. Le parole sottendono invece un rinnovato impegno per Pentone e i suoi abitanti.

Scrive il giovane sindaco di Pentone nella missiva che riassume ventiquattro mesi di lavoro per bene comune: “ La nostra comunità – precisa Vincenzo Marino, anche docente di lettere – non si è mai fermata e continua a perseguire il bene collettivo. Non immaginavo fosse così appassionante guidare la nostra Pentone. Grazie a chi non si è tirato indietro, grazie a tutta la squadra con cui condivido ogni decisione, grazie a tutti i dipendenti comunali. Non c’è stato momento di sconforto, eppure abbiamo fronteggiato terremoto e pandemia. Prevale qui da noi ancora il volontariato, il senso civico e la solidarietà. Siamo ancora pronti a prenderci meriti, ma anche le critiche. Dai nostri errori cerchiamo di trarre insegnamenti e dai nostri successi non ci facciamo cullare. Stiamo mettendo in campo tante progettualità, trascurando anche noi stessi. Nel maggio 2019 parlavamo di unicum per Pentone, Sant’Elia, Visconte e Bonaventura : obiettivo di uniformare i territori resta per noi centrale.”

La speranza nel cambiamento: non mancano queste parole dal vocabolario della politica pentonese.