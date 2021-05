Viabilità, il Comune di Simeri Crichi si aggiudica un finanziamento di 2 milioni di euro

Il Comune di Simeri Crichi, dopo aver partecipato alla manifestazione di interesse per la concessione di contributi, per interventi sulla viabilità in attuazione della DGR n. 439 del 30/11/2020, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, risulta ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria per una cifra di € 2.175.000,00 che prevede la messa in sicurezza della Strada del Bosco, dal tratto denominato Ciccardino fino alla Località Petrosa.

“Questo rappresenta un importante e fondamentale intervento, attesissimo negli anni dai cittadini del nostro Paese, i quali quotidianamente percorrono questo tratto di viabilità che rappresenta un’arteria fondamentale per collegare il territorio comunale con tutte le località limitrofe” – è quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale.

“Questa – si legge ancora – è la politica che fa bene al territorio! La politica che con passione, impegno e dedizione, consegue ingenti risultati! Questa è la politica che ama e che lavora per il futuro di questo Paese!

L’intervento da effettuare rientrerà nella programmazione dell’annualità 2021-2022 e sarà atto di indirizzo per le annualità successive”.