Erogazione acqua, interruzione notturna nel quartiere Barone

Per risolvere i problemi di approvvigionamento idrico registrati negli ultimi giorni, dalle ore 20 di stasera, venerdì 28 maggio, e fino alle ore 6 di domani, sabato 29 maggio, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile in via Curtatone, quartiere Barone. Lo ha comunicato l’ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili.