Maltrattamenti in famiglia, non luogo a procedere per un uomo di 70enne

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il non luogo a procedere per Pasquale Perri che era stato accusato di maltrattamenti in famiglia. I fatti risalgono al periodo precedente al settembre 2018. Per Perri 70enne, difeso dall’avvocato Francesco Mazza, non si procederà in quanto secondo quanto stabilito dal giudice “il fatto non sussiste”.