Vicenda pontili porto Catanzaro, la Bay What diffida il Comune di Catanzaro

Continua la vicenda pontili che sta tenendo alti i riflettori puntati sul Porto di Catanzaro. Più precisamente, la Bay What Srls, a seguito della gara di appalto per l’aggiudicazione dello specchio d’acqua interessato per l’istallazione dei pontili, e con la quale ha ottenuto, già a suo tempo, con determina comunale, l’aggiudicazione provvisoria prima e quella definitiva dopo del lotto n.1., ha inviato un atto di diffida all’Amministrazione Comunale.

La richiesta è quella di disporre con urgenza la convocazione per la stipula dell’atto concessorio. I difensori della Bay What, nella persona di Virgilio e Giuseppe Conte, nell’atto inviato, hanno sottolineato che il giudizio proposto da Navylos si è concluso definitivamente davanti al Consiglio di Stato con ordinanza di rigetto d’appello, mettendo fine a ogni contestazione.

Nella richiesta formale è stata sottolineata la necessità di concludere con urgenza l’iter con la concessione demaniale del lotto n1, già sollecitata nei giorni scorsi, atteso che la stagione balneare è già in essere, e c’è il rischio che ulteriori ritardi possano pregiudicare il montaggio tempestivo dei pontili, già acquisiti dalla società. Ulteriore ritardo nella consegna dello specchio d’acqua potrebbe essere dannoso per i diportisti, costringendo la società ad agire in opportune sedi.