Come rendere una casa accessibile e sicura

Da molto tempo diversi professionisti si interrogano su quali siano i modi migliori per rendere una casa accessibile. È una tematica di grande importanza, perché l’obiettivo finale è quello di rendere migliore la qualità della vita all’interno degli spazi domestici, in cui si vive la propria quotidianità. Ciò a cui fanno riferimento i progettisti che si occupano dell’organizzazione degli spazi di una casa è la possibilità di garantire a tutti una perfetta autonomia, con la necessità di vivere lo spazio della casa in piena sicurezza. Come fare, quindi, per raggiungere questi risultati? Esistono diversi modi e differenti strumenti, come i montascale, che possono essere impiegati per vivere all’interno di un’abitazione con una perfetta autonomia. Vediamo alcune soluzioni utili.

I miglioramenti nelle scale

Quando la casa è suddivisa su più livelli bisogna sempre tenere in considerazione la necessità di spostarsi per le scale. Tenere conto dei prezzi montascale è, quindi, fondamentale per avere un’idea ben precisa su quali strumenti di questo tipo scegliere. I montascale rappresentano proprio la soluzione ideale per favorire la mobilità, anche nel caso in cui all’interno dell’abitazione siano presenti delle persone anziane o nel caso di persone che possono avere delle difficoltà nei movimenti in seguito ad esempio ad un intervento che hanno dovuto affrontare.

Esistono in commercio tantissime tipologie di montascale a cui possiamo fare riferimento, da quelli curvilinei a quelli rettilinei, in base al tipo di scala che abbiamo a disposizione in casa. Ci sono poi anche i montascale esterni, progettati appositamente per chi ha un’abitazione con scale all’esterno, in modo da poter permettere di raggiungere l’ingresso facilmente.

Le idee per la cucina

Anche per quanto riguarda la cucina, bisogna tenere in considerazione diversi fattori, se vogliamo rendere la nostra casa pienamente accessibile e sicura. Si tratta di una stanza fondamentale della casa e per questo motivo tutto deve essere progettato per garantire la piena sicurezza.

Si dovrebbero di conseguenza eliminare le superfici con spigoli e si dovrebbe evitare di posizionare gli strumenti di lavoro, come gli elettrodomestici, ad un’altezza non adeguata. Chi ha difficoltà nei movimenti dovrebbe sempre poter contare su una progettazione degli spazi ottimale.

Avere una casa sicura e poter contare su una certa indipendenza significa anche usufruire di elettrodomestici moderni e funzionali, a partire dal piano cottura, che dovrebbe essere ad induzione, per evitare possibili rischi.

Gli altri ambienti dell’abitazione

Ma parliamo anche di altre stanze della casa. Se abbiamo la necessità di rendere gli ambienti accessibili, non dobbiamo trascurare nemmeno la camera da letto. Per questa stanza, dedicata al riposo, possiamo scegliere ad esempio un letto con rete elettrica, che possa garantire un’altezza regolabile in qualsiasi momento. Inoltre possiamo decidere di creare una cabina armadio, per facilitare i movimenti in questo spazio della casa.

Anche il bagno dovrebbe essere pensato per essere più accessibile e sicuro in tutti i suoi aspetti. A questo proposito, per garantire la piena sicurezza all’interno di questa stanza, è fondamentale scegliere sanitari adatti e una grande attenzione deve essere rivolta anche nei confronti della vasca o della doccia. Esistono in commercio tantissimi modelli che garantiscono la facilità dei movimenti, come i box che hanno un’apertura laterale oppure le vasche che presentano una seduta.

Anche il corridoio deve essere pratico e funzionale. A questo proposito potrebbe essere utile installare delle porte scorrevoli, che garantiscono un’apertura più semplice. I corridoi dovrebbero avere delle dimensioni adatte per rendere semplice il passaggio in queste aree dell’abitazione.

Tutti questi interventi possono essere realizzati in maniera semplice e non rinunciando ovviamente allo stile, che ci possa permettere di personalizzare al meglio il luogo in cui viviamo, tenendo conto delle preferenze personali. Solo in questo modo sarà possibile usufruire di una casa funzionale, accessibile, pienamente sicura e comoda da vivere ogni giorno.